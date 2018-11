Hoogvliegersdag met KLM: "Superleuk, maar een klein beetje spannend"

SCHIPHOL - Tientallen zieke of gehandicapte kinderen en hun begeleiders hadden gisteren de dag van leven: ze mochten een rondvlucht boven Nederland maken in een Boeing 737 van KLM. De dag werd georganiseerd door de vrijwilligers van de Stichting Hoogvliegers en KLM.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Voor veel kinderen was het de eerste keer in een vliegtuig. Bij het opstijgen werd er dan ook hier een daar wat gegild. Volgens één van de passagiertjes, Roos, kwam dat vooral door de spanning en was het helemaal niet eng: "Ik vind het superleuk, maar ook een klein beetje spannend."

Lees ook: Kinderen beleven voor één dag hoe het is om piloot te zijn

Radio 538-dj en Hoogvliegers-ambassadeur Coen Swijnenberg zat ook aan boord van de Boeing. "Er zijn jaarlijks allerlei Hoogvliegersdagen op kleine vliegvelden met kleine toestellen. Dan mogen ook ze zelf even sturen", vertelt Swijnenberg. "Maar vandaag vliegen we laag over Nederland in een echte Boeing 737, zeker voor de kinderen heel bijzonder om mee te maken."

Na een uur vliegen boven De Efteling, de provincie Zeeland en Rotterdam, landt de Boeing met vluchtnummer KLM1 weer op Schiphol. Roos glundert: "Lekker!"