'Hallo? Hallo?!', persoon sluit zichzelf op in eigen bestelbus

ALKMAAR - De politie Alkmaar ontving afgelopen nacht een wel hele 'benauwende' melding. Een eigenaar van een bestelbus had zichzelf opgesloten in de laadruimte van de wagen.

De hendel aan de binnenzijde van de laadruimte ontbrak, en de bus had ook geen schuifdeur. Dus toen de achterklep dichtsloeg, zat de eigenaar vast in de wagen.

"Hallo!", riep de man in de witte bestelbus, toen de politie op de zijkant van de wagen klopte. "Wij komen u bevrijden", riep de politie. "Ja graag! Ik kan er zelf niet uit komen!"

Net op tijd

De opgesloten bestelbuseigenaar was net op tijd met het bellen van de politie. Tijdens het gesprek met de meldkamer, viel de telefoon uit. Batterij leeg.

Als de eigenaar van de bestelbus dus langer had gewacht, had hij misschien nu nog in de buik van de wagen opgesloten gezeten.