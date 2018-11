Deel dit artikel:













Dronken bestuurder klapt tegen huis aan in Den Helder Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel

DEN HELDER - Tegen de gevel van een woning aan de Texelstroomlaan in Den Helder is afgelopen nacht een auto geknald. In de wagen zaten twee buitenlandse mannen van twintig jaar, beide met een slok te veel op.

De bewoners van het pand moeten erg geschrokken zijn. De auto kwam op zijn kant tegen het raam terecht. Op zijn weg naar deze eindpositie, veroorzaakte de auto veel schade. Zo moestenvier tuinen, een paaltje en een lantaarnpaal het ontgelden. Deze lantaarnpaal steekt nu door het raam de woning in. De twee mannen zijn aangehouden. Welke nationaliteit van de twee verdachten is niet bekend gemaakt. 💬 Meer gezien? Whatsapp ons!

