Den Hertog wint schaatsmarathon Haarlem

HAARLEM - Sjoerd den Hertog heeft zaterdagavond in Haarlem de vijfde wedstrijd in de KPN Marathon Cup gewonnen.

Twintig ronden voor het einde explodeerde de wedstrijd en werd het publiek getrakteerd op een spannende slotfase. Den Hertog zag zijn teamgenoot Crispijn Ariëns tweede worden en Nieuw-Zeelander Peter Michael pakte het brons. Mats Stoltenborg (vierde) en Jorrit Bergsma (vijfde) vielen net buiten het podium.

Jesse Vriend uit Hoogkarspel werd knap zestiende en dat betekent een lichtpuntje voor de jonge schaatser van team Stehman/Viking. De 23-jarige schaatser kwam dit seizoen over van de beloftencompetitie en beleeft een moeizame start in zijn eerste seizoen in de Topdivisie. "Daar baal je zeker van. Daar lig je af en toe ook wel even van wakker. Met een goed gevoel heb ik deze overstap gemaakt, en je weet ook wel dat het moeilijk gaat worden, alleen je hoopt gewoon dat die overstap in één keer goed gaat. Zeker ook omdat ik in de beloftencompetitie vorig jaar toch wel één van de sterkere was, verwacht je misschien wel iets meer."

Maandag om 17.11 uur zie je in NH Sport een reportage over Jesse Vriend tijdens de schaatsmarathon in Haarlem.