FC Volendam blijft overeind in lastig Leeuwarden Foto: Pro Shots/Henk Jan Dijks Foto: Pro Shots/Henk Jan Dijks

LEEUWARDEN - Al elf jaar had FC Volendam niet meer in Leeuwarden gewonnen van SC Cambuur. Dat lukte zaterdagavond ook niet, maar het 1-1 gelijkspel gaf toch genoeg voldoening. Na Roda JC (0-1) is Volendam pas de tweede ploeg die dit seizoen zonder nederlaag met de bus uit Friesland vertrekt.

In de openingsfase moest keeper Mitchel Michaelis twee keer handelend optreden. Eerst verwerkte hij een vrije trap van Robbert Schilder knap tot corner. Kort daarop stopte hij een schot van Issa Kallon. Nadat de ergste storm ging liggen, sloeg FC Volendam toe. Boy Deul zette Nick Doodeman alleen voor de keeper en die zorgde voor de 0-1. Penalty Van Kippersluis

Op slag van rust kwam Cambuur langszij door een doelpunt van Kevin Van Kippersluis. De oud-Volendammer passeerde vanaf de strafschopstip Michaelis; het was zijn vierde doelpunt van het seizoen. Scheidsrechter Teuben had de bal op de stip gelegd na een ongelukkige handsbal van Mo Betti. Net als in de eerste helft schoot Cambuur ook na rust sterk uit de startblokken. In de 51e minuut schreeuwde het stadion opnieuw om een strafschop. Michaelis leek Justin Mathieu aan te tikken, maar dit keer bleef het fluitsignaal uit. In de 57e minuut tikte Van Kippersluis een teruggelegde kopbal van dichtbij tegen de paal. Twee minuten later redde Michaelis bij een counter van Cambuur. Het diagonale schot van Mathieu tikte de doelman naast. Druk Cambuur

Trainer Hans de Koning haalde vervolgens Ten Den, die mocht beginnen omdat Cas Peters vlak voor het begin ziek afhaakte, naar de kant voor de rappe Rodney Antwi. De druk van Cambuur bleef en Volendam gokte op de counter. De ploeg van René Hake ging nadrukkelijk op zoek naar de winnende goal, maar vond die niet. Volendam kreeg in de 79e minuut nog een enorme kans: Jari Vlak speelde Kevin Visser vrij. De aamvoerder ging langs keeper Xavier Mous maar gleed op het moment suprême bij de achterlijn uit. Door het gelijkspel blijft Hans de Koning voor de zevende keer op rij ongeslagen. Met 18 punten uit 14 wedstrijden staat FC Volendam dertiende. Vrijdag speelt de FC thuis tegen Jong FC Utrecht. Opstelling FC Volendam: Michaelis; R. Schouten, M. Tol, Bäly, Betti; Doodeman, Visser, J. Vlak, Berenstein; Deul (Stroo/89) en Ten Den (Antwi/60)