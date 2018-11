Auto rijdt tegen boom op afrit A7 bij Middenmeer

MIDDENMEER - Een auto is vanmiddag tegen een boom gereden bij Middenmeer. Volgens een getuige zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur. Een omstander zegt dat de bestuurder de macht over het stuur verloor op de afrit van de A7. Het voertuig kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand.

Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend. De auto is waarschijnlijk total loss.