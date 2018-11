Jong AZ verliest met twee debutanten van Jong PSV

EINDHOVEN - Jong AZ moest met een danig aangetast team afreizen naar de Herdgang in Eindhoven voor het duel tegen Jong PSV. Dat resulteerde erin dat de ploeg van de coaches Koen Stam en Michel Vonk met 3-1 verloor.

Jong AZ moest het doen zonder Druijf, Wijndal, Reijnders, Schendelaar, Koopmeiners, Goudmijn en Bakker, die vanwege het interlandvoetbal ontbraken. Dat betekende dat Mohamed Taabouni (foto) zijn eerste wedstrijd in het betaald voetbal mocht spelen vanaf het beginsignaal. Een klein kwartier voor tijd mocht ook Thijs Oosting zijn eerste minuten maken in het betaalde voetbal en hij bekroonde dat met een treffer.

Kansen over en weer

De wedstrijd ging in de eerste helft gelijk op met kansen aan beide kanten. Zo schoot Vince Gino Dekker net naast uit een vrije trap en kopte Jamie Jacobs net over. Aan de andere kant vond Bart Ramselaar keeper Roggeveen op zijn pad.

Na iets meer dan een half uur spelen opende Jong PSV de score. Ramselaar kopte een mislukte volley van Maximiliano Romero in het doel en met die 1-0 stand gingen de ploegen rusten.

Debutant maakt aansluitingstreffer

Drie minuten na de rust verdubbelde Romero de score voor Jong PSV. De spits tikte een voorzet van Matthias Verreth binnen. Zes minuten later ontkwam Jong AZ aan een 3-0 achterstand toen Romero van dichtbij over schoot. Dekker was dicht bij de aansluitingstreffer na ruim een uur spelen, maar keeper Yanick van Osch kon de bal nog net uit zijn doel tikken. Twee minuten voor tijd maakte de ingevallen Oosting er nog 2-1 van. In de blessuretijd besliste Romero het duel definitief met de 3-1.

Opstelling Jong PSV: Van Osch; Wallenburg, Teze, Soulas, Kun; Rigo, Duarte (C), Ramselaar; Lundqvist, Romero, Verreth

Opstelling Jong AZ: Roggeveen; Sedlacek, Church (Joey Jacobs/58), J. Bakker, Savastano; Taabouni, Kramer, Jamie Jacobs; Kaandorp (Oosting/78), Duin, Dekker.