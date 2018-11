Deel dit artikel:













Zilver voor Frank de Wit bij GP in Den Haag Foto: International Judo Federation

DEN HAAG - Frank de Wit was dicht bij een gouden medaille bij de Grand Prix in eigen land, maar in de laatste seconden van de finalepartij tegen de Bulgaar Ivaylo Ivanov ging het mis in Den Haag.

De partij werd enige tijd onderbroken vanwege een bloedend oor van de Bulgaar. Toen hij terugkwam op de tatami met een bandage om het hoofd scoorde De Wit een wasa-ari, maar in de slotfase scoorde Ivanov ook een wasa-ari en kwam De Wit in een houdgreep terecht, waardoor het ippon en goud werd voor de Bulgaar. Het was de vijfde keer dat de twee judoka's tegenover elkaar stonden. De laatste keer was bij het Grand Slam van Abu Dhabi, waar De Wit van hem won en uiteindelijk brons pakte. Nu in eigen land verloor de 22-jarige Heemskerker en werd het dus zilver. De Wit kwam langzaam op gang in Den Haag. Zijn eerste partij won hij in de Golden Score doordat zijn tegenstander meer straffen kreeg. Daarna was de Heemskerker warm gedraaid en won hij van de Spanjaard Igor Herrero op ippon, van de Fransman Nicolas Chilard op ippon en in de halve finale versloeg hij ook de Duitser Dominique Ressel in de Golden Score met ippon.