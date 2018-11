Spannende dag voor Zaanse Ingrid: 'Snelle Sint', klederdracht en vermiste kinderen

ZAANDIJK - Het is een spannende dag voor Ingrid Marsman. De landelijke intocht komt namelijk langs haar huis, midden op de Zaanse Schans. Voor de gelegenheid hebben Ingrid en haar gasten zich in oud-Hollandsche klederdracht. Ze kijkt al maanden uit om de Sint van heel dichtbij mee te maken.

"Het is de mooiste dag van mijn leven" Giecheld Marsman. Als alles goed gaat stijgt de sint af net voor haar huis en zal dan langs lopen zodat ze de kans heeft hem een handje te geven. Alle gasten in haar huis hebben enorm veel zin om de sint te zien. De 8 jarige Tessa vindt het super spannend "Ik heb de sint nog nooit in het echt gezien" laat ze weten.

Maar dan blijkt opeens dat er twee bezoekers weg zijn. Ingrids vriendin Toos verwacht haar kleinkinderen maar die zijn al een tijdje niet gezien. "Ze waren voetballen" zegt Toos terwijl ze de Zaanse Schans afspeurd. Maar de kinderen zijn niet te vinden in de enorme massa.

Hulpdiensten worden ingeschakeld maar ook die weten ze niet te vinden. Ondertussen is de boot van de sint aangelegd en wordt de route afgesloten voor publiek zodat de stoet door kan rijden. Tien minuten voordat de sint verwacht wordt staan de kinderen opeens midden op de weg. Ze mochten niet meer langs de controle maar na lang praten was het toch gelukt.

Het wachten op de sint kan beginnen. Gelukkig duurt het niet lang. Maar de sint rijdt zonder het twaalf koppige gezelschap ook maar een blik waardig te keuren het 17e eeuwse huisje voorbij. "Dat was snel" lacht Ingrid. "Maar ja hij heeft het natuurlijk ook zo druk".