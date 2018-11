Deel dit artikel:













Enorm drugslab Ankeveen ligt middenin woonwijk: "Dat vind ik echt heel eng" Foto: NH

ANKEVEEN - De politie in Ankeveen heeft vrijdagavond een groot drugslab gevonden in een loods. De omwonenden zijn flink geschrokken van dit lab dat al die tijd gewoon in hun achtertuin zat.

"Het idee dat er zoiets dichtbij komt vind ik eng", vertelt Margo van der Ploeg, die direct achter de loods woont. "Dat vind ik echt heel eng. Want het zijn afschuwelijke spullen en daar kunnnen hele lelijke dingen mee gebeuren. En ik woon hier met veel te veel plezier om daarvoor weg te moeten, bij wijze van spreken." Lees ook:"Politie ontmantelt zeer groot drugslab in Ankeveen Het drugslab bevindt zich aan de Cannenburgerweg, vrijwel omringd door rijtjeshuizen. Omwonenden hadden niets in de gaten van verdachte activiteiten in de loods. "Nee, nooit", vertelt Martin Udink die al jaren voor de loods woont. "Nee nooit geen last mee." Gevluchte verdachte

Buren zagen de politie nog zoeken naar iemand. "We hebben zelf het idee dat er mensen hebben willen vluchten want ze hebben met lampen geschenen in de tuinen", vertelt Margo. Haar buurman zag de politie zelfs achter klimop zoeken: "De steeg hiernaast is begroeid met klimop, die hebben ze gedeeltelijk weggehaald. En ze waren ook een heel klein steegje ingegaan om te zoeken." Het is op dit moment niet duidelijk of de politie een verdachte heeft aangehouden.