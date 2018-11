Deel dit artikel:













Zo live: NH Events is bij de sintintocht in Medemblik Foto: ANP

MEDEMBLIK - Zie ginds komt de stoomboot! Sinterklaas meert vandaag aan in ons land en hoewel hij dat al eerder op de dag deed in Zaanstad, doet hij dat nog eens dunnetjes over in Medemblik.

Dat is allemaal rechtstreeks te volgen via de Facebookpagina van NH Events. Vanaf 16.30 uur staan we live langs de kade om verslag te doen van de aankomst van de goedheiligman in West-Friesland.