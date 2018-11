Voor- en tegenstanders in dialoog bij Pietdemonstratie in Zaandam

ZAANDAM - "No more blackface!" roepen de demonstranten, die vandaag zijn bijeengekomen bij de landelijke intocht in Zaandam om te protesteren tegen Zwarte Piet, in koor. Wanneer ook pro-Pietdemonstranten een kijkje komen nemen, ontstaan er bijzonder discussies.

"Wij willen een inclusief Sinterklaasfeest voor alle kinderen, of ze nou zwart of wit zijn. Ik wil dat elk kind zich veilig genoeg voelt in deze maatschappij, om te kunnen zijn wie ze zijn," vertelt een demonstrante aan NH Nieuws. Achter drangehekken staan allerlei mensen met borden waar teksten op staan als "blackface is geen kinderfeest" en "koloniaal verleden is geen kinderfeest".

Wanneer er iemand bijkomt staan die het met de demonstranten oneens is, raken deze in debat. "Je hoeft toch niet zwart te zijn om racisme aan de kaak te stellen?" zegt een anti-Pietdemonstrante. "Jij zegt het is racisme, maar ik zie geen zwarten," is de reactie. "Die blanken maken zich drukker dan die zwarte mensen, denk ik wel eens."

Kinderen

Er zijn ook kinderen aanwezig, maar die hebben niet zoveel problemen met Zwarte Piet. "Zwarte Piet is juist leuk, en ze zijn ook heel grappig en lief." Hun moeder voegt er vervolgens nog snel aan toe dat zij juist wel een voorstander is van de roetveegpieten.