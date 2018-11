Deel dit artikel:













SAMENVATTING: Smullen van zaalvoetbaltopper Foto: NH Nieuws

ZWAAG - De interland Nederland - Frankrijk was natuurlijk heerlijk, maar de zaalvoetbaltopper tussen Hovocubo en FC Eindhoven was er gisteravond óók eentje om de vingers bij af te likken. Voor wie het gemist heeft of de hoogtepunten wil zien: kijk nu de samenvatting die NH Sport voor je heeft gemaakt.

Lees ook: Hovocubo onderuit in meeslepend duel Stand bovenin de eredivisie: FC Eindhoven 10-25 Futsal Apeldoorn 09-22 FC Marlène 09-21 Hovocubo 09-19 ASV Lebo 09-14 ZVV Volendam 09-12 De bovenste vier ploegen plaatsen zich voor de play-offs om de landstitel.