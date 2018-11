Grote brand in huis Amstelveen: politie zoekt naar brandstichter

AMSTELVEEN - Op de bovenste verdieping van een pand in Amstelveen waar een woonzorgcentrum zit gevestigd is vandaag een felle, uitslaande brand geweest.

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het dak van het huis aan de Biesbosch. Zoals te zien is op de foto's, kwam er veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De brand is overgeslagen naar de buren, ook daar is flinke schade, zo laat de brandweer weten.

De politie is op zoek naar de aanstichter van de brand en heeft via Burgernet mensen gevraagd uit te kijken naar een getinte jongen met oranje jas en bruine broek.