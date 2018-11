LIVEBLOG intocht: Sinterklaas zet voet aan wal in Zaanstad

ZAANSTAD - Sinterklaas komt vandaag dan eindelijk aan in Zaanstad. Wil je geen moment missen van de intocht van Sinterklaas, maar vind je het nét iets te koud om naar buiten te gaan? Bekijk dan het NH Nieuws Liveblog over de intocht van de Sint en mis geen moment!

15.00

De Sinterklaasintocht is ten einde. Kinderen zingen hun laatste liedje op de Zaanse Schans en zullen waarschijnlijk vanavond allemaal hun schoen zetten. Deze liveblog is vanaf nu gesloten.

13.20 uur

Bij de intochten in Hoorn, Leeuwarden, Eindhoven en Rotterdam is de sfeer grimmig te noemen. De intocht in Zaanstad verloopt daarentegen rustig.

12.55 uur Vaste prik tijdens de intocht: demonstraties

12.45 uur De burgemeester verwelkomt Sinterklaas hartelijk. De Sint gaat meteen richting de kinderen die hem opwachten

12.40 uur Sinterklaas zet voet op Nederlandse bodem

12.40 uur Stoomboot meert aan in Zaanstad: Sinterklaas officieel in Nederland. De Pieten hebben het koud zeggen ze.

12.30 uur Sinterklaas wordt niet alleen door kinderen opgewacht, maar ook door een heleboel pers

12.25 uur De burgemeester zegt zich geen zorgen te maken over de intocht. De discussies zijn volgens hem geen smet op de intocht.

12.15 uur Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan!



12.05 uur Nog héél eventjes wachten...

11.55 uur Het zal niemand ontgaan: de Sint komt er bijna aan!

11.50 uur Hieronder is de route te vinden die Sinterklaas aflegt

11.50 uur Naar verwachting komen er 30.000 bezoekers naar Zaanstad. Met het zonnige weer en 8 graden is het goed toeven in de stad

11.40 uur De Zaanse kades beginnen langzaam maar zeker vol te lopen

11.25 uur De eerste demonstranten hebben zich ook gemeld. Ze staan op een speciaal aangewezen plek

11.15 uur Vol verwachting klopt het hart van deze hulppietjes

11.00 uur Ook volop aanwezig: politie

10.45 uur Kostuumgroep De Zaanse Kaper is er klaar voor!

10.00 uur Zaanstad ligt er nog rustig bij, langzaam komen de eerste bezoekers aan