Hockeysters starten Champions Trophy met winst

CHANGZHOU - De Nederlandse hockeysters zijn in Changzhou met een zwaarbevochten zege begonnen aan de 23e en laatste editie van de Champions Trophy. De zesvoudige kampioen, die in China zeker niet op volle sterkte is neergestreken, versloeg Japan met 3-1. Amsterdam-speelster Marijn Veen scoorde twee keer.

Vijf minuten voor tijd bracht Maria Verschoor de wereldkampioen voor de eerste keer op voorsprong. Daarna besliste Marijn Veen het duel. De 22-jarige debutante van Amsterdam had eerder ook de gelijkmaker op haar naam gebracht.

Veel geblesseerden

Van de succesvolle WK-selectie ontbreken onder anderen spelbepalende speelsters als aanvoerster Carlien Dirkse van den Heuvel, Kelly Jonker en Lidewij Welten (allen geblesseerd). Kitty van Male besloot na de prolongatie van de wereldtitel afgelopen zomer in Londen te stoppen als international.

Verjongd team

Het verjongde Oranje, met ook Renée van Laarhoven als debutante, had het vanaf het begin lastig tegen Japan. Het Nederlandse spel was slordig en miste tempo en creativiteit. Japan was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg, maar kon onder meer uit twee strafcorners niet tot scoren komen.

Tweede helft sterker

Na de pauze, met goalie Anne Veenendaal voor Josine Koning, wist Japan wel een strafcorner te benutten. Daarna werd Oranje wat sterker, maar Caia van Maasakker (strafcorner) en Margot Zuidhof (schietkans) konden de gelijkmaker niet verzorgen. Met een gelukje kwam Veen in de 44e minuut van dichtbij alsnog tot scoren (1-1). Daarna strafte Nederland ook andere verdedigingsfouten van het vermoeide Japan trefzeker af.

Argentinië volgende tegenstander

Japan is de nummer veertien van de wereldranglijst. Eind juni verloor de Aziatische kampioen tijdens een vierlandentoernooi in Breda twee keer royaal van Oranje (4-1 en 8-2). De ploeg van bondscoach Alyson Annan speelt zondag tegen Argentinië. De titelhouder verloor in de eerste wedstrijd met 2-1 van Australië.