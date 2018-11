Deel dit artikel:













Sinterklaas is aangekomen in Nederland! Foto: Still uit het Sinterklaasjournaal / NPO

ZAANSTAD - Sinterklaas is dan toch echt aangekomen in Zaanstad. Even leek de stoomboot de verkeerde kant op te gaan richting Engeland, maar gelukkig kan dat op het laatste moment voorkomen worden.

Bij aankomst werd de Sint hartelijk ontvangen door burgemeester Jan Hamming. De goedheiligman vervolgt nu zijn weg door Zaanstad en lijkt te genieten van alle aandacht. Ook lijkt de Sint het Spaanse zonnetje meegenomen te hebben naar Nederland. Met een graad of 8 en een strakblauwe lucht is het goed toeven in stad. Volg hier het liveblog met de laatste ontwikkelingen.