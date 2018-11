In opmaat naar jubileum Haarlem nu al groots verjaardagsfeest

HAARLEM - Precies 773 jaar stadsrechten is geen jubileum voor Haarlem, maar een groep Haarlemmers wil het volgende week toch groots vieren, om alvast in de stemming te raken.

Vanaf vrijdag 23 november is het 't hele weekend feest. Traditioneel ontbreken de tekenwedstrijd voor scholieren en het taarteten niet. "Maar we willen over twee jaar 775 jaar stadsrechten groots vieren", vertellen twee van de initiatiefnemers Hans Goes en centrummanager Falco Bloemendal. "Dus we beginnen nu alvast."

Evenementen

Dit jaar worden al veel extra evenementen georganiseerd, zoals een ridderkamp in de binnentuin van het stadhuis waar de middeleeuwen worden nagespeeld, een speciale Escape Game Haarlem Heist en worden Haarlemmers over hun stad uitgedaagd met een pubquiz in het Archeologische museum.

Ook is er een workshop 'Tot op het bot', waar je zelf skeletresten kan onderzoeken en determineren. En op zondag volgt een Verhalenfestival, over de geschiedenis van de belegering van de stad.

Volgens de initiatiefnemers zouden alle Haarlemmers de stadsvlag moeten laten wapperen. Deze is momenteel te koop voor een tientje bij de VVV op de Grote Markt.