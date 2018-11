Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ziyech passeert Onana met Marokko, Denemarken promoveert Foto: Pro Shots/Action Images

CASABLANCA - Hakim Ziyech heeft twee keer gescoord voor Marokko in het kwalificatieduel met Kameroen voor het toernooi om de Afrika Cup. De Marokkanen namen door de 2-0 winst de eerste plaats in de groep over van Kameroen. Denemarken, met Ajacied Lasse Schöne in de basis en Kasper Dolberg als invaller, promoveert naar de A-divisie van de Nations League door 2-1 winst in de uitwedstrijd tegen Wales.

Ajacied André Onana is al verzekerd van deelname aan de Afrika Cup van 2019, omdat Kameroen het gastland is. Toch doet de ploeg van Clarence Seedorf en Patrick Kluivert mee aan de kwalificatiereeks. Marokko kwam door de derde zege op tien punten uit vijf wedstrijden en is daarmee vrijwel zeker van plaatsing. Ziyech stuurde eerst Onana de verkeerde kant uit vanaf elf meter en verraste hem een kwartiertje later met een hard en strak schot. Schöne en Dolberg promoveren

Nicolai Jørgensen heeft Denemarken richting de hoogste divisie van de Nations League geleid. De spits van Feyenoord opende in Cardiff de score in de uitwedstrijd tegen concurrent Wales. Martin Braithwaite verdubbelde vlak voor tijd de voorsprong, waarna Gareth Bale nog iets terugdeed namens het gastland: 1-2. Jørgensen maakte twintig minuten tijd plaats voor KasperDolberg. De Deense voetballers zijn door de winst op Wales zeker van de eerste plaats in groep 4 van divisie B.