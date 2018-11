Heldenaren wachten anti-Pietdemonstranten op langs N99

DEN HELDER - Langs de N99 heeft zich vanmorgen een groepje van zeven Heldenaren verzameld om anti-Pietdemonstranten "vriendelijk te verzoeken" rechtsomkeert te maken. De groep wordt in de gaten gehouden door agenten.

Demonstrant John Ekkebus heeft zijn gegevens al bij voorbaat moeten doorgeven en volgens hem stond de politie gisteravond al aan zijn deur.

Toch blijft de Jutter bij zijn plan om iedere anti-Pietdemonstrant 'vriendelijk te verzoeken rechtsomkeert te maken'. "Als ik daarvoor word vastgezet, dan is dat maar zo", vertelt hij. "Slaap ik een nacht in de cel, maar morgen ben ik toch weer gewoon thuis."

Een bus met demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is in Alkmaar tegengehouden door agenten, omdat zij zich volgens de politie niet aan de afspraken zouden hebben gehouden. De groep blies gisteren hun reis af, maar vertrok vanmorgen toch naar Den Helder.