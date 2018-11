Zilver voor broer en zus Schouten bij massastart

OBIHIRO - Irene en Simon Schouten hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Obihiro zilver gewonnen op de massastart. In de eindsprint konden beiden hun leidende positie op het laatste rechte stuk net niet vasthouden.

De 26-jarige Irene verloor de eindsprint van de olympisch kampioene Nana Takagi uit Japan. Wereldkampioene Kim Bo-reum uit Zuid-Korea werd derde. Schouten werd goed geholpen door Melissa Wijfje, waardoor Schouten het tempo in de slotfase goed kon opvoeren. De wereldkampioene van 2015 ging als koploper de laatste bocht in, maar zag op het laatste rechte stuk Takagi voorbijkomen, tot groot enthousiasme van het Japanse thuispubliek. Schouten behaalde in februari bij de Winterspelen in Zuid-Korea olympisch brons op de massastart.

Simon in laatste meters geklopt

Bij de mannen deed Chris Huizinga het nodige voorwerk voor Simon Schouten, die in de laatste bocht slim binnendoor glipte en op weg leek naar de winst. Hij moest op de laatste meters echter alsnog voorrang verlenen aan de Italiaan Andrea Giovannini. De Zuid-Koreaan Cheonho Um eindigde als derde. Voor Schouten (27) was het zijn tweede wereldbekermedaille, na goud vorig seizoen in Minsk.

Eerste 34'er Ntab

Dai Dai Ntab reed zaterdag de vijfde tijd (34,98) op de tweede 500 meter. De Nederlandse kampioen kende opnieuw problemen bij de start. Nadat hij bij de eerste poging was teruggeschoten, ging het bij de tweede keer wel goed in zijn rit tegen ploeggenoot Michel Mulder. Mede daardoor kon Ntab, evenals Verbij voor de eerste keer dit seizoen, ook onder de 35 seconden duiken.

De overwinning was voor de Rus Pavel Koelizjnikov, die in Obihiro zegevierde met een baanrecord (34,61). De Japanner Ryohei Haga eindigde als tweede (34,71) en olympisch kampioen Havard Lorentzen moest genoegen nemen met brons (34,77).