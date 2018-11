Deel dit artikel:













Gesprongen waterleiding zorgt voor sinkhole in Hilversum Foto: Judith van Dijkhuizen Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen Foto: Judith van Dijkhuizen

HILVERSUM - Aan de Kolhornseweg in Hilversum is vanochtend een groot gat in de weg ontstaan door een gesprongen waterleiding. Dit veroorzaakte een stevige overstroming in de straat.

De leiding sprong rond 9.45 uur. Meerdere omliggende straten werden door de politie met hekken afgezet, omdat de sinkhole in de weg voor een gevaarlijke situatie zorgde. Een bedrijf is bezig met het dichten van de leiding, die inmiddels is dichtgedraaid. Zo'n 120 huishoudens zitten tot minimaal 19.00 uur zonder water. Zij krijgen vanmiddag een noodvoorraad water aangeleverd, om niet volledig zonder te zitten.

