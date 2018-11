Zeiljacht vastgelopen op mistig Markermeer

ENKHUIZEN - Vrijwilligers van KNRM-reddingstation Enkhuizen werden gisterochtend gealarmeerd om hulp te bieden aan een schip in de problemen. Het bleek dat er een zeiljacht was vastgelopen op het Markermeer achter het Krabbersplaat.

Een bewoonster deed de ontdekking vroeg in de ochtend en heeft alarm geslagen, meldt mediapartner WEEFF. Via het Naviduct zijn de boten van het reddingstation Enkhuizen uitgevaren naar het Markermeer en werd een medewerker van de KNRM overgezet naar het vastgelopen zeiljacht.

Voor anker

De eigenaar van het zeiljacht was afgelopen nacht tussen Broekerhaven en Enkhuizen voor anker gegaan maar het anker had het niet goed gehouden. Tijdens de nachtrust van de eigenaar was het zeiljacht aan de grond gelopen. In een poging zelf los te komen, was vervolgens ook de buitenboordmotor defect geraakt.



Reddingsboot 'Watersport' heeft het zeiljacht weer naar dieper water gekregen en daarna naar de haven van Enkhuizen gesleept.