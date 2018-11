Havik/Stroetinga zakken in stand zesdaagse

GENT - Het duo Yoeri Havik en Wim Stroetinga is na de vierde dag van de Zesdaagse van Gent naar de vijfde plaats gezakt op de ranglijst. Het ltaliaans/Belgische duo Elia Viviani en Iljo Keisse heeft de koppositie overgenomen met 244 punten.

De Belgen De Ketele en Ghys volgen in dezelfde ronde met 240 punten, net als de Belgen De Buyst en Van der Sande met 218 punten. Op één ronde rijden de Duitse wereldkampioenen Kluge/Reinhardt (161) en de Nederlanders Havik/Stroetinga (158). De rest van het deelnemersveld volgt op vier of meerdere ronden en is met nog twee dagen te gaan al uitgeschakeld voor de eindzege.

Yoeri Havik en Wim Stroetinga sloegen kortgeleden bij de Zesdaagse van Londen op de laatste avond toe en gingen er toen met de overwinning vandoor.

