Sportclub met ballen: Marijke Dekker trouwe supporter KZ

KOOG/ZAANDIJK - Korfbalvereniging Koog Zaandijk, kortweg KZ, betekent alles voor Marijke Dekker. Daar kwam onze razende reporter Dennis Nieuwenhuis achter toen hij een bezoek bracht aan de vereniging die uitkomt in de Korfbal League.

Marijke houdt sinds jaar en dag in de gaten hoeveel mensen de sporthal betreden. "Iedereen die naar binnen wil moet hier langs, langs de kassa", legt ze uit. "Aan de hand van een teller kijken we hoeveel mensen er binnen zijn en of dat klopt aan het eind van de avond".

Dekker een trouw lid

Al ruim tien jaar is Dekker een trouw gezicht bij de kassa, maar ze is al vele jaren langer betrokken bij KZ. "Ik denk al 55 jaar, vanaf mijn achtste". Wie denkt dat ze daardoor alles rustig ondergaat heeft het mis. "Ik heb altijd een beetje pijn in mijn buik, spannend. Zo van hoe zal het gaan. Het blijft altijd spannend vlak voor de wedstrijd.

