Kick Out Zwarte Piet blaast busreis naar Den Helder af Foto: ANP

DEN HELDER - De busreis die Kick Out Zwarte Piet vandaag zou ondernemen om in Den Helder te demonstreren is afgeblazen, zo blijkt uit een persbericht dat op sociale media wordt verspreid. De site van KOZP zelf was vanmorgen onbereikbaar, meldt mediapartner Den Helder Actueel.

"Nadat er een kennisgeving is gedaan door lokale bewoners uit Den Helder zijn er netjes volgens de regels getracht afspraken te maken met de gemeente. Echter de gemeente legde vanaf het begin zeer beperkende voorwaarden op", stelt KOZP. Lees ook: Anti-Piet-activist vast om uitlatingen Sint "Zo werden de demonstranten verplicht om professionele beveiligers in te huren. Dit zou volgens de wet geen voorwaarde mogen zijn voor een vreedzaam protest. Een groep demonstranten uit andere delen van het land waren van plan solidariteit te tonen met de bewoners in Den Helder. Er was reeds een bus gereserveerd om de groep van Amsterdam naar Den Helder te brengen. Op vrijdagavond na 22.00 uur werd KOZP door de politie vrijwel gedwongen om de busreis af te blazen. Er werden onredelijke eisen gesteld vanwege het risico dat voorstanders van Zwarte Piet de wegen naar Den Helder zouden blokkeren", aldus de demonstranten. Blokkeerfriezen

"In 2017 werd het demonstratierecht van tegentanders van Zwarte Piet al ernstig geschonden toen de zogenoemde 'blokkeerfriezen'. KOZP-demonstranten blokkeerden op de A7 op weg naar de Sinterklaasintocht in Dokkum. De Blokkeerfriezen werden op vrijdag 9 november 2018 veroordeeld voor dit misdrijf. Nu een week later, op vrijdag 16 november, wordt het demonstratierecht van KOZP demonstranten wederom geschonden. Dit keer keer niet door een daadwerkelijke wegblokkade, maar door de angst voor een wegblokkade bij de politie", stelt de groep. Lees ook: Zie ginds komt de stoomboot! Alles over de sinterklaasintocht van vandaag KOZP veroordeelt het feit dat de dreiging van geweld wederom wordt beloond. "Extreme voorstanders van Zwarte Piet krijgen hiermee immers hun zin en de politie slaat een flater omdat het niet in staat is de rechten van vreedzame demonstranten te waarborgen." Lokale bewoners uit Den Helder zullen hun protest tegen Zwarte Piet wel voortzetten, schrijft Den Helder Actueel. 💬 Whatsapp ons!

