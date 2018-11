Deel dit artikel:













Hovocubo onderuit in meeslepend topduel Foto: NH Sport/Edward Dekker

ZWAAG - De zaalvoetballers van Hovocubo hebben vrijdagavond de topper tegen FC Eindhoven met 6-2 verloren. Bij rust hielden de nummers drie en één van de ranglijst elkaar in sporthal De Opgang in Zwaag nog in evenwicht: 2-2.

In de eerste 57 seconden van de wedstrijd scoorden beide ploegen één keer. De landskampioen opende met een treffer van Karim Mossaoui. Het antwoord van de koploper uit Noord-Brabant kwam direct van Jordany Martinus. Faisel Mellah zette de thuisploeg voor de tweede keer op voorsprong, maar op slag van rust kwam FC Eindhoven opnieuw langszij door een treffer van Dennis van der Eijnden. In de tweede helft ontspon zich een mooi zaalvoetbalgevecht, waarin Hovocubo meerdere keren op de sterk keepende Manuel Kuijk stuitte. Na de 2-3 en 2-4 van Van der Eijden was het verzet gebroken en liep FC Eindhoven dankzij twee treffers van Martinus uit naar een geflatteerde 6-2 zege. Morgen zie je bij NH Sport een samenvatting van het duel. FC Eindhoven blijft koploper met 25 punten uit 10 duels. Futsal Apeldoorn is tweede met 22 punten uit 9 wedstrijden. FC Marlène passeerde Hovocubo op de ranglijst en is nu derde met 21 punten. Hovocubo zakt naar plek vier met 19 punten.