Oranje boekt verdiende zege op wereldkampioen Frankrijk

ROTTERDAM - Het Nederlands elftal heeft een schitterende prestatie neergezet door Frankrijk te verslaan. Met Ajacieden Matthijs de Ligt, Daley Blind en Frenkie de Jong in de basis werd de ploeg van bondscoach Didier Deschamps met 2-0 verslagen door doelpunten van Georginho Wijnaldum en Memphis Depay.

Oanje begon voortvarend aan de wedstrijd en dat resulteerde bijna in een razendsnelle voorsprong tegen de wereldkampioen. Depay was de Franse verdedigers te slim af en leverde de bal in bij Wijnaldum. De middenvelder schoot echter door het midden, waardoor zijn inzet een prooi was voor goalie Hugo Lloris.

Het eerste en enige gevaar van Frankrijk voor rust kwam van Antoine Griezmann. De aanvaller van Atlético Madrid wist een voorzet vanaf de linkerkant echter niet tot doelpunt te promoveren door goed optreden van Oranje-doelman Jasper Cillessen.

Toch Wijnaldum

Kort voor rust was het toch Wijnaldum die zijn ploeg op voorsprong zette. Na knullig verdedigen van de Franse defensie redde Lloris eerst op een poging van Ryan Babel, waarna hij kansloos was op de rebound van de middenvelder : 1-0.

Kansen op meer

Ook na rust was Nederland voeballend beter dan de Franse opponent. Binnen het uur had de ploeg van Koeman de marge zelfs meermaals kunnen verdubbelen. Eerst was Virgil van Dijk dicht bij een doelpunt met een kopbal, waarna ook Denzel Dumfries de 2-0 op zijn voet had. Lloris, die deze wedstrijd uitgroeide tot een ware plaaggeest voor Nederland, stond tot tweemaal toe in de weg.

Dat Lloris een plaaggeest was in De Kuip, bewees hij later in het duel opnieuw. De Franse doelman redde goed op een harde vrije trap van Depay, die even later ook opnieuw dichtbij was met een venijnig schot in de korte hoek. Ook toen stond de Spurs-doelman in de weg.

Depay beslist duel

In de blessuretijd maakte Depay toch nog aan alle onzekerheid een einde. Met een prachtige panenka rondde hij een strafschop af, waardoor Nederland wereldkampioen Frankrijk met 2-0 versloeg.

Opstelling Oranje: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, F. de Jong, Wijnaldum (Vilhena/89); Bergwijn (Promes/85), Memphis, Babel (Aké/90+1)

Opstelling Frankrijk: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Mbappé, Kanté, N'Zonzi (Ndombele/81), Matuidi (Sissoko/65); Griezmann; Giroud (Dembélé/65)