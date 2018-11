Deel dit artikel:













Cryoworld uit Wieringerwerf wint innovatieprijs Foto: Gemeente Hollands Kroon

WIERINGERWERF - Cryoworld uit Wieringerwerf heeft de Lelyprijs 2018 gewonnen. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens de ondernemersbijeenkomst in De Cultuurschuur in Wieringerwerf.

De prijs moest innovatieve bedrijven in de gemeente Hollands Kroon in de schijnwerpers zetten en zo andere ondernemers warm maken om zich ook in de gemeente te vestigen. H2O Technics won de prijs De jonge lely. Lees ook: Jury Lelyprijs beoordeelt innovatieve bedrijven in Hollands Kroon "Deze competitie onderstreept nogmaals hoeveel diversiteit en innovatieve kracht onze regio bezit. Cryoworld weet keer op keer complexe vraagstukken uit de wetenschap te vertalen naar innovatieve oplossingen", was het uiteindelijke oordeel van de jury. 💬 Whatsapp ons!

