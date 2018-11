Deel dit artikel:













Apollo niet opgewassen tegen basketballers Leiden Foto: NH Sport

AMSTERDAM - De basketballers van Apollo hebben ook de negende wedstrijd van de basketball league niet in winst weten om te zetten. In Amsterdam was Leiden met 61-93 te sterk.

De ploeg van Patrick Faijdherbe begon nog redelijk aan het duel, maar na een stand voorsprong van 18-17 stond er aan het einde van het eerste kwart een stand van 18-24 op het scorebord. Die klap kwamen de Amsterdammers niet meer te boven. Na een ruststand van 34-46 denderde de ploeg uit Leiden in het derde kwart verder naar 46-70. In het vierde kwart hielden de Noord-Hollanders wat beter stand, waardoor de einduitslag uit kwam op 61-93. Door de nieuwe nederlaag blijft de geplaagde ploeg van Faijdherbe met twee punten op de negende plaats staan. Komende zondag spelen ze weer; dan is Leiden opnieuw de tegenstander.