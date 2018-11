Gedumpte leeuwenwelpje Remy voor het eerst naar buiten

ANNA PAULOWNA - Er is weer Remy-nieuws! Het welpje mocht namelijk voor het eerst buiten een kijkje nemen. In de video zie je hoe hij zijn verblijf voorzichtig verkent.

Bekijk de schattige beelden hierboven. Hij lijkt het erg naar zijn zin te hebben.

Remy werd begin oktober door een hardloper gevonden die het leeuwtje zag zitten in een hondenbench in een weiland. Enkele dagen later werd duidelijk dat hij vermoedelijk uit een Belgisch circus afkomstig is.

Bekijk hieronder de video die NH Nieuws eerder maakte.