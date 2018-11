Deel dit artikel:













Auto raakt van de weg en belandt in sloot in Purmerend Foto: HFV Foto: HFV

PURMEREND - Een auto is vanavond in de sloot gereden op de Westerweg in Purmerend. De bestuurder kon de auto zonder kleerscheuren verlaten.

Waarschijnlijk heeft de chauffeur de kruising over het hoofd gezien en is daarna het water ingereden. De automobilist is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is door een berger de sloot uitgetrokken. De kruising was tijdelijk afgesloten voor verkeer. 💬 Whatsapp ons!

