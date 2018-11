Deel dit artikel:













Anti-Piet-activist vast om uitlatingen Sint Foto: ANP

ZAANSTAD - Anti-Zwarte Piet-activist Rogier Meijerink is door de politie in Utrecht aangehouden vanwege uitlatingen deze week in de media en op internet over de intocht van Sinterklaas in de gemeente Zaanstad.

Hij zei in een interview met de omroep Powned dat "ouders die met hun kinderen naar de sinterklaasintocht willen, aanstaande zaterdag badend in het zweet wakker worden na nachtmerries van hun eigen kinderen onder de botsplinters". Meijerink (40) heeft samen met drie anderen van de rechter een gebiedsverbod gekregen voor Zaanstad op zaterdag. Meijerink is een van de bestuursleden van Majority Perspective, de stichting die deze week tevergeefs een verbod op de intocht in Zaanstad voor de rechtbank bepleitte. Lees ook: Premier Rutte: kom morgen naar intocht van Sinterklaas Meijerink is overgebracht naar een politiebureau en zit vast. Hij heeft zelf eerder deze week ook aangifte gedaan van bedreiging(en) op sociale media. De politie onderzoekt die bedreigingen. Lees alles over de intocht hier. Ook morgen blijf je via onze kanalen op de hoogte van de intocht. 💬 Whatsapp ons!

