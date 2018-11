Kudde Schotse hooglanders naar Heemskerk: "Kinderen kunnen erop spelen"

WIJK AAN ZEE - Mensen bij elkaar brengen. Dat hoopt de Wijk aan Zeese kunstenares Sjanneke van Herpen te bereiken met haar creatie voor de Bankjes Parade. Na vijf maanden noeste arbeid levert ze een kudde van vijf granieten Schotse hooglanders in de vorm van bankjes. "Kinderen kunnen er op klauteren en spelen, terwijl ouderen er een praatje pot houden."

Voor het intiatief van Stichting Heel Heemskerk Tekent, levert Van Herpen de tweede creatie. De robuuste hooglanders volgen op 'de klaagbank' van dorpsgenoot Gerard van Schie. "Ze hebben het idee om heel Heemskerk vol te gooien met artistieke, bijzondere, en kunstzinnige bankjes. Iedereen mag een idee komen brengen met de vraag of het iets is. En drie kunstenaars leveren de eerste drie bankjes", aldus de Wijk aan Zeese.

Lees ook: Heemskerkers kunnen sores kwijt op klaagbank



Stuk voor stuk wegen de Schotse hooglander-zitjes een paar honderd kilo graniet. Maar volgende week vertrekt de kudde hooglanders van het atelier naar Heemskerk. "Het zijn er vijf. Want vier is een familie, drie is toevallig en vijf is een kudde. Dan krijgt het ook iets speels, waarbij mensen hopelijk denken: Daar sluit ik me bij aan", aldus Van Herpen.

Onthulling

Op 30 november rond 15 uur wordt het 'bankje' onthuld. Locatie is het Maereveldt in Heemskerk.