Tractor volledig in vlammen op in Callantsoog

CALLANTSOOG - Een tractor aan de Duinweg in Callantsoog is vanavond volledig uitgebrand. De bestuurder wist te ontkomen aan de vlammen en raakte niet gewond.

De brandweer was snel aanwezig om het vuur te blussen. Inmiddels in de brand onder controle, maar er komt nog veel rook van de stroballen af die achterop de tractor stonden. De brandweer blijft voorlopig aanwezig om die te laten verwijderen.

Van de tractor zelf is weinig meer over. Op foto's is te zien dat die volledig is afgebrand. Hoe het vuur is ontstaan, is nog een raadsel.