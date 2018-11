Deel dit artikel:













Wielrenner Ivar Slik wint etappe in Tour of Fuzhou Foto: Shutterstock

BERGEN - Ivar Slik uit Bergen heeft de derde etappe in de Tour of Fuzhou op zijn naam geschreven. De wielrenner klopte zijn concurrenten Ilya Davidenok en Benjamin Dyball in de sprint en boekte zodoende zijn eerste zege, nadat hij in april lelijk ten val kwam. Daardoor miste hij een groot deel van het seizoen.

de renner van Monkey Town "De afgelopen drie maanden voelde ik me erg sterk en om dan uiteindelijk een overwinning te pakken is geweldig", tekende Wielerflits op uit de mond van de Monkey Town-renner. "Het was een heuvelrit, die niet té heuvelachtig was. De afgelopen dagen deed ik het was rustiger om vandaag volgas te gaan." De overwinning betekent veel voor de Bergense renner. "In april viel ik hard op mijn gezicht en nadien was het moeilijk om terug te komen", vertelt hij. De vijfdaagse Tour of Fuzhou duurt nog tot en met zondag.