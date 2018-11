Solliciteren met een spelletje op je telefoon

AMSTERDAM - Jongeren met een MBO-diploma hoeven geen sollicitatiebrief meer te schrijven. Speel een spelletje op je telefoon en vind de baan die bij je past. Tijdens de dag van de ondernemer laat Play-2-Work uit Amsterdam zien hoe het werkt.

Europarlementariër Marietje Schaake kwam er vandaag speciaal voor naar Amsterdam Sloterdijk waar Play-2-Work kantoor houdt. Het arbeidsbemiddelingsbedrijf van Max Boodie is ooit met subsidie opgezet maar groeit snel en kan inmiddels de eigen broek ophouden. Met de sollicitatie-app richt hij zich vooral op MBO-ers.

Een ondergewaardeerde groep zo stelt Boodie; "Dit zijn de mensen die er voor zorgen dat ons land draaiende wordt gehouden". Maar vreemd genoeg wordt deze grote groep door de meeste arbeidsbemiddelaars over het hoofd gezien. "De onderkant krijgt volop aandacht en commerciële recruiters richten zich vooral op de hoog opgeleiden. Wij helpen de MBO-ers aan werk", aldus een enthousiaste Boodie.

Assessment

Met de app kun je op je telefoon spelletjes spelen. Spelenderwijs geef je informatie over je zelf prijs waardoor de software langzaam maar zeker een profiel van jou maakt. "Er zijn jongeren die het spelletje ook gewoon voor de lol spelen", zegt Max Boodie. "Maar het verteld uiteindelijk wie je bent en over welke vaardigheden je beschikt".

Play-2-Work werkt inmiddels met een groot aantal bedrijven samen en de vacatures staan ook in het systeem. De gebruiker krijgt daarmee direct te zien welke banen passen. Solliciteren is daarna een kwestie van een druk op de knop en het contact is gelegd. Bedrijven zijn enthousiast en hopen hiermee het enorme tekort aan personeel op te lossen.

Dag van de ondernemer

Tijdens de 'Dag van de Ondernemer' laat europarlementariër Marietje Schaake zich uitgebreid informeren over het bedrijf en de app. "Dit soort MKB-bedrijven hebben we nodig om nieuwe manieren te vinden om mensen aan werk te helpen. Het idee van Play-2-Work kan ook in andere landen jongeren aan werk helpen."