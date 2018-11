"Wij hoeven voetballend niet onder te doen voor Cambuur"

VOLENDAM - Hans de Koning denkt dat zijn FC Volendam morgen punten kan afsnoepen van sc Cambuur. De Friezen verloren dit seizoen slechts een thuisduel in Leeuwarden, maar de oefenmeester denkt dat zijn team in staat is om daar verandering in te brengen.

"Het wordt morgen weer een open wedstrijd en we gaan er alles aan doen om uiteindelijk aan de goede kant te staan", zegt De Koning. "We willen spelen zoals we dat gewend zijn. De ene keer is dat een meter of twintig meer vooruit en de andere kant is dat tien meter meer achteruit. Het hangt ervan af hoe sterk zij zijn."

Volendam kan met dezelde elf spelers aantreden als dat zij vorige week deden tijdens de 3-2 overwinning op MVV Maastricht. Gerry Vlak is er nog niet bij wegens bovenbeenklachten en Alex Plat brak aan het begin van de week zijn arm tijdens een oefenduel van Jong FC Volendam. De Koning: "Afgezien van hen en de langer geblesseerde spelers is de groep fit, dus dat is prettig."

Niet onder doen

"Ik denk dat wij voetballend niet onder hoeven te doen voor Cambuur", vervolgt de trainer van Het Andere Oranje. "Dus het zal morgen weer om het even zijn. Het is een mooie pot om te kijken hoe ver er voor staan."