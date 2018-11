Hertenfluisteraar Willem baalt enorm van stilleggen bouw hek: "Het is ongehoord"

ZANDVOORT - Als alles was verlopen zoals hij had gehoopt, dan liepen er nu geen herten door de straten van Zandvoort. Maar omdat de bouw van 'zijn' hekwerk in de Waterleidingduinen nu plotseling stil is gelegd, voorziet hertenfluisteraar Willem van der Sloot weer gevaarlijke verkeerssituaties voor de komende weken in het dorp.

"Ik vind het lachwekkend allemaal, dit is ongehoord", zegt Willem, terwijl hij op de plek staat waar afgelopen week de bouwwerkzaamheden abrupt zijn gestopt. Het zevenhonderd meter lange hek, een burgerinitiatief van Willem en een paar andere dorpsbewoners, zou de herten moeten weren om Zandvoort in te trekken. Maar na tweehonderd meter moesten de hekkenbouwers deze week plotseling stoppen.

Iemand heeft namelijk een handhavingsverzoek ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), iemand die blijkbaar tegen de bouw van het hek is. Wie de klager is, is onduidelijk.

En dus staan er nu tientallen grote houten palen in de Waterleidingduinen, maar ontbreekt het hekwerk. Herten kunnen dus, zoals altijd het geval was, de duinen in- en uitlopen en hun weg naar de straten van Zandvoort vinden.

Gevaarlijke situaties voorkomen

De gemeente Zandvoort en beheerder Waternet, die samen de bouw van het hek begeleiden, wisten van de klacht. Toch waren ze alvast begonnen met de aanleg van het hek, zoals een gemeentewoordvoerder zegt 'met goede bedoelingen', om de herten te weren en daarmee gevaarlijke verkeerssituaties in het dorp te voorkomen.

Nu blijkt dat ze toch te voorbarig zijn geweest en moet de officiële procedure gevolgd worden. Half januari wordt duidelijk of het hek afgemaakt kan worden of misschien wel helemaal weg moet.

"Ik vrees dat ze straks weer het spoor opgaan en dat er ongelukken gebeuren", zegt Willem. Na de bronsttijd in oktober zoeken de herten het dorp weer op. In deze periode wordt ook een deel van de herten afgeschoten. Hertenfluisteraar Willem denkt dat daarom meer herten de duinen zullen uitvluchten en naar Zandvoort komen. Langs het hek zijn nogal wat pootafdrukken van de viervoeters te zien, wat de theorie van Willem lijkt te onderbouwen.

Toch zou hij als dierenliefhebber dan toch ook blij moeten zijn dat die herten dan in ieder geval niet afgeschoten worden. "Ja dat is zo, dat is ook wel een beetje dubbel. Maar de herten horen niet in het dorp, ze horen in de duinen, dát is hun leefgebied. Er moeten gewoon geen ongelukken gebeuren."



Afwachten

De gemeente Zandvoort laat weten niets anders te kunnen doen dan af te wachten tot half januari. De RUD NHN kon vandaag nog geen openheid van zaken geven over de inhoud van de klacht.

