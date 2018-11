Toekomstvisie Huisduinen 2040: waterstofcentrale en grijze bakkenservice

HUISDUINEN - Krijgt Huisduinen zijn eigen waterstofcentrale? Kun je gerust oud worden in het dorp? Studenten van InHolland hebben het dorp Huisduinen bij Den Helder een week lang onder de duurzame loep gelegd. Hoe ziet het dorp er uit in 2040? "Er gaat veel veranderen. Hoe dan ook!"

Een week lang hebben de studenten rond gekeken en interviews gedaan met dorpsbewoners. Huisduinen is bekeken als een op zichzelf staande samenleving. Belangrijke thema's zijn het energieverbruik, (digitale) bereikbaarheid, van het gas af en zorg om ook op latere leeftijd zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen

Meer dan aardgas

Het team van student Nick van Erg komt met het idee van een waterstofcentrale voor het dorp. "Waterstof levert elf keer meer energie dan aardgas. Het dorp ligt aan zee, er staat altijd wind en Den Helder heeft de infrastructuur voor transport." Of zo'n centrale past in het dorp zat alleen niet in het onderzoek. "Het zal de uitstraling van Huisduinen zeker verpesten."

Lees ook: Provincie wil waterstofcentrales langs de kust

De dorpsraad is razend enthousiast over de werkweek met de studenten. Jan Dop van Huisduiner Belang straalt: "Werkelijk fantastisch. Ze denken anders en we hebben ze hard nodig." Het dorp wil geen zonnepanelen of windmolens. En die waterstofcentrale? "Dat is wel lastig in een historsich dorp." Lachend: "Misschien als we er een Oostenrijkse villa van maken."

Grijze bakken

Eén van de projecten die sowieso snel en eenvoudig uit te voeren valt is het grijze bakken-project. Jan Dop: "Er zijn nu veel ouderen die het niet meer op kunnen brengen om de grijze rolemmer naar de weg te slepen. Dat kunnen jongere vrijwilligers voor ze doen. Dat helpt ouderen ook om langer zelfstandig te blijven wonen. Ook dat is duurzaam denken."

Bekijk de video! Daarin vertekt student Alex over zijn idee voor Huisduinen!