Leen Meijaard nieuwe president-commissaris Ajax Foto: Gemeente Amsterdam

AMSTERDAM - Leen Meijaard is per vandaag de nieuwe president-commisaris van AFC Ajax NV. Leo van Wijk maakte aan het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend dat hij stopt als voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar hij blijft wel aan in de RvC. Meijaard (57) neemt het stokje dus over.

Meijaard werd op 14 april 2016 lid van de RvC, op dezelfde dag als dat Van Wijk tot voorzitter werd benoemd. Van 2002 tot 2017 was hij werkzaam bij Blackrock. Daarvoor werkte hij voor onder andere Robeco, Fidelity Investments en het Ministerie van Financiën.