Premier Rutte: kom morgen naar intocht van Sinterklaas

ZAANSTAD - "Voel je vrij om Sinterklaas te begroeten", dat zei premier Mark Rutte vandaag. Hij moedigt iedereen van harte aan om bij de intocht in Zaanstad te gaan kijken. Het plezier van kinderen staat voorop, vindt hij.

Ook minister Fred Grapperhaus van Jusitie en Veiligheid zegt: "Ik wil iedereen oproepen: voel je vrij om Sinterklaas te begroeten'', zei hij.

Feestdagen

Rutte zei in zijn wekelijkse persconferentie in Den Haag dat het logisch is dat er over het sinterklaasfeest af en toe discussie ontstaat in de samenleving. Maar die moet volgens hem 'kalm, waardig en respectvol' plaatsvinden. Bovendien moet ze 'op een passend moment' worden gevoerd. "Dus niet tijdens de feestdagen."

De premier gaat ervan uit dat de plaatselijke autoriteiten in Zaanstad ervoor hebben gezorgd dat alles goed verloopt. Er zal bij de intocht een aanzienlijk aantal agenten op de been zijn om de orde te handhaven.

