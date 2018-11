Woningtekort Amsterdam ruim 5 procent

AMSTERDAM - Het woningtekort in de regio Amsterdam is ruim 5 procent van het huidige aantal woningen. Het gemiddelde voor Nederland komt uit op 3,2 procent van de totale woningvoorraad, gebaseerd op cijfers van 2017.

Ook in Utrecht is het woningtekort ruim 5 procent. In Friesland is het tekort aanzienlijk minder groot met 0,7 procent. In totaal waren er 242.000 woningen te weinig.

Dat staat in het jongste rapport van het kabinet over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het tekort gaat de komende jaren wel afnemen, tot 221.000 in 2030. In totaal zou er in de periode tot 2030 behoefte zijn aan 667.000 nieuwe woningen.

Woningbouw neemt toe

De woningbouw neemt elk jaar toe. Dit jaar worden 68.000 nieuwe woningen verwacht en volgend jaar zo'n 73.000. In de jaren 2020 tot 2023 moeten er steeds 75.000 woningen bij komen, daarna oplopend naar 80.000.

"We zitten nog niet op het niveau van 75.000 woningen per jaar, maar de bouwproductie stijgt wel", zegt minister Ollongren van Wonen.