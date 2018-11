Iedereen in IJmuiden is blij voor Sebastiaan: hij kan weer bezorgen met de fiets!

IJMUIDEN - Eind goed al goed. Vanmorgen kon Sebastiaan Sterk uit IJmuiden de krant weer met de fiets bezorgen. Dat duurde dit keer wel extra lang omdat iedereen hem aanklampte om te feliciteren.

Dat zijn elektrische fiets donderdagmiddag is terug gevonden door wijkagent Stefan en vanmorgen bij hem werd afgeleverd, is weinig mensen in IJmuiden ontgaan. "Ongelooflijk hoeveel reacties ik heb gehad", zegt hij tegen NH Nieuws.



Geen hoop

Hij had geen enkele hoop meer dat zijn fiets - zondag geparkeerd voor de deur van Albert Heijn - nog zou worden teruggevonden. Alles dan maar lopend doen, dacht hij. Tot het belletje van de wijkagent, die de elektrische fiets in de Kanaalstraat had zien liggen. Blijer kon hij Sebastiaan niet maken. "Ik had er total niet meer op gerekend. Hoe vaak hoor je nou dat een fiets wordt teruggevonden?"

Cadeaus

Dat in IJmuiden inmiddels een inzamelingsactie voor hem was gestrat, was Sebastiaan ontgaan. Nadat hij de kranten had berzorgd, mocht hij bij de plaatselijke fietsenwinkel tachtig euro ophalen (de waarde van zijn boodschappoen die eveneens waren gestolen), een waardebon, een verzekeringsbewijs plus een hangslot. Van alle cadeaus was dat laatste het belangrijkste.

Sebastiaan had zijn fiets niet op slot gezet voor de supermarkt. Dat gaat hem niet nog eens overkomen. "Zeker niet, ik wil dit niet nog een keer meemaken."