Gebouw Purmerend gesloopt na grote brand: schoolkinderen thuis

PURMEREND - De voormalige basisschool aan het Karekietpark in Purmerend is vanmiddag gesloopt nadat een metershoge brand het gebouw vannacht in lichterlaaie zette. Naastgelegen school de Klimop is op last van de politie gesloten.

"Om kwart over vier werd ik wakker", vertelt een vrouw die in de naastgelegen flat woont. "Ik rook echt een sterke brandlucht, dus ik dacht eigenlijk dat het in mijn huis was. Ik ben gaan kijken en hoorde toen al de sirenes. Ik zag iedereen die aan kwam rijden om het vuur te blussen. Want de vlammen die kwamen echt boven de bomen uit, zo hoog dat het was."

De heftige rook hield nog tot de middag aan. Omwonenden werden via een NL Alert gevraagd ramen en deuren te sluiten. Als gevolg van de rook was er angst bij omwonenden dat asbest uit het gebouw kon vrijkomen. De brandweer meldde vanmiddag dat dit niet is gebeurd.

Thuisblijven

Basisschool de Klimop liet vannochtend aan ouders weten dat de politie de school gesloten had. "De school ligt volledig in de rook", meldt de Klimop aan de ouders. "De politie heeft ons laten weten dat onze school (locatie Karekietpark) vandaag niet gebruikt kan worden." En dat betekent dat alle kinderen vandaag thuisbleven:

Nuchtere Purmerenders

"We hadden natuurlijk allang gezien dat er hoge vlammen uit het gebouw kwamen", vertelt een ouder naar aanleiding van het schoolbericht. "Toen wisten we al hoe laat het was. Nou, gelukkig was ik zelf ook thuis, dus geen man overboord."

Het is nog onduidelijk wanneer de school weer open gaat. De kinderen genieten er in ieder geval van. "Ja, dat is leuk", vertellen ze, zittend op de woonkamerbank. "Dan kan je even spelen en nergens aan denken. En denken aan wat er gebeurd is bij de school."