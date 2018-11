Hoop lijkt vervlogen voor behoud onderduikhuis Bussum

BUSSUM - De pogingen om het onderduikpand aan de Vaartweg in Bussum van de sloopkogel te redden, lijken mislukt. Dat laat Annet Betsalel aan NH Nieuws weten. Zij probeerde geld in te zamelen om het huis toch nog te redden.

De eigenaar van het pand heeft via een brief van zijn makelaar aan Betsalel laten weten zijn plannen door te zetten om het huis te verkopen. Zij had tot 15 november gekregen om de benodigde miljoen euro te vergaren, maar dat is niet gelukt. Dat betekent waarschijnlijk dat het pand gesloopt wordt en plaats maakt voor vijf woningen.

In het huis in Bussum zat tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna drie jaar lang het Joodse gezin Veffer met zes kinderen ondergedoken. Veel mensen in Bussum - buren, een arts, het verzet - hielpen mee om het gezin door de oorlog te slepen.