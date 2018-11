Brand op terrein Tata Steel: 'Geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen'

VELSEN-NOORD - Op het terrein van Tata Steel heeft vanmiddag een brand gewoed. Er woedde brand bij de Kooksgasfabriek 2, in het westen van de staalfabriek.

Een woordvoerder van Tata Steel liet aan NH Nieuws rond 16.30 uur weten dat de brand nog steeds woedt. Er zouden geen persoonlijke ongevallen zijn gebeurd. De brand, die woedde in een transportband, was rond 17.30 uur geblust.

De Kooksfabriek 2 was eind vorige maand in het nieuws vanwege een storing. Toen kwamen er mosterdkleurige rookwolken vrij uit de fabriek. Een video van de rookwolken leidde tot veel onrust bij omwonenden.

Bekijk hieronder de video van de gele wolken, eind oktober bij Tata Steel



Tata Steel is al enkele weken negatief in het nieuws door de aanhoudende grafietregens in onder meer Wijk aan Zee. Donkere stofdeeltjes dalen hier neer op auto's en huizen. Ook binnen hebben mensen last van het spul.

Lees ook: Resultaten RIVM-onderzoek naar grafietregens Tata Steel tijdens bewonersbijeenkomst

Per 1 november geldt er een dwangsom voor de staalgigant, mochten de grafietregens niet stoppen. Gisteren werd duidelijk dat sinds 1 november vijftien overtredingen zijn geconstateerd.

Inmiddels doet het RIVM onderzoek naar de schadelijkheid van de grafietregens. De resultaten worden tijdens een grote bewonersbijeenkomst op 28 november gepresenteerd.