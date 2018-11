Gespannen Dieuwertje Blok over intocht Sint: "Als 'ie maar aankomt!"

ZAANSTAD - Dieuwertje Blok kan niet wachten tot het morgen zover is! De presentatrice van het Sinterklaasjournaal verheugt zich erg op de intocht in Zaanstad. "Ik ben gespannen, maar het is wel gezonde spanning."

Dit vertelde ze vanmorgen in het programma June tot Twaalf op NH Radio. Zaanstad is klaar voor de goedheiligman en zijn pieten, maar is Dieuwertje dat ook? "Ja! Al is het altijd spannend of de Sint ook daadwerkelijk aankomt. Ene Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan zou water uit de Zaan aan het halen zijn. Gelukkig kwam tot nu toe altijd alles goed."

Lees ook: Opnames Sinterklaasjournaal Zaanse Schans in volle gang

Het is volgens Blok de leukste, maar ook drukste tijd van het jaar. "Het is zo leuk dat alle volwassenen weer even kunnen doen alsof ze klein zijn. Maar voor mij is het dus ook héél druk. Ik ben nu al in Zaanstad. We verkennen de route en alles wordt tot in de puntjes besproken en geoefend."

Crispy-koud

Ze is blij met de weersvoorspelling. "Crispy-koud en zonnig. Echt Sinterklaas-weer." Later vandaag gaat ze langs bij Burgmeester Jan Hamming. "Dat doe ik altijd. Even kennismaken. En ik logeer hier ook vanavond, zodat ik morgen ruim op tijd ben! En morgenavond zet ik uiteraard mijn schoen!"

Lees alles over de intocht hier. Ook morgen blijf je via onze kanalen op de hoogte van de intocht.