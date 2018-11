Boosheid over plannen spoorwegovergang Hilversum: "Onveiliger voor onze kinderen"

HILVERSUM - Omwonenden van de Simon Stevinweg zijn verontwaardigd en bezorgd over de plannen, die de gemeente Hilversum heeft voor de verkeersregulering van en naar het centrum. Dat betekent dat het bij hun in de straat veel drukker wordt.

Het draait allemaal om de drukke spoorwegovergang bij het centrum, die bekendstaat als de Kleine Spoorbomen. De gemeente Hilversum wil iets aan de verkeersveiligheid doen. Het gemeentebestuur kiest nu een optie waarbij je alleen nog via die spoorbomen het centrum uit kan.

Volgens wethouder Arno Scheepers is het een gevaarlijke spoorwegovergang en moet de keuze die de gemeente maakt daar een eind aan maken. "Die variant heeft één groot voordeel: er is 50 procent minder verkeer en tijdens de ochtendspits is er zelfs 60 procent minder verkeer. Daardoor wordt het veel veiliger."

Onveiliger

Daar denken ze aan de Simon Stevinweg anders over. Omwonenden maken zich grote zorgen. Onderdeel van het plan is dat al het uitgaande verkeer na de spoorwegovergang alleen nog links mag afslaan richting Simon Stevinweg. "Er komt een verkeerstoename van 80 procent", zegt buurtbewoner Bart Koelemaij. "Er zitten vijf scholen en kinderopvangcentra. De gemeente zegt dat ze het veiliger willen maken, maar wij zien 80 procent verkeerstoename door een woonwijk niet als veiliger."

Hij krijgt bijval van voorzitter van de bewonersvereniging OosterSpoorPlein Patrick Weening. Aan de andere kant van de wijk is er namelijk ook boosheid, omdat de logische route vanuit Hilversum-Oost het dorp uit en terug vanuit Bussum dicht gaat. Daardoor moeten inwoners gaan omrijden als ze het dorp via de spoorwegovergang willen verlaten. "Onze wijk wordt afgesloten. De keuze die nu gemaakt lijkt te zijn, is de slechtste keuze."



Inspraak wassen neus

Zowel Koelemaij en Weening hebben in een klankbordgroep gezeten om te praten over de oplossing voor de Kleine Spoorbomen, maar ze zijn overvallen door de keuze die de gemeente nu maakt. "De inspraak is absoluut een wassen neus geweest en dat maakt mensen boos", zegt Koelemaij. Weening: "Er is niet geluisterd naar de bewoners."

De wethouder ontkent dat er niet geluisterd is, maar volgens hem is het onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. "Waar je ook ingrijpt in het verkeer in Hilversum, het gaat altijd op een andere plek pijn doen." Hij belooft in overleg te gaan, zodat de kinderen in de buurt veilig naar school kunnen blijven gaan.



De buurt is hierdoor niet gerustgesteld en is een petitie gestart om de gemeente van gedachten te doen veranderen. Uiteindelijk neemt begin volgend jaar de gemeenteraad een definitieve beslisising.