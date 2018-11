Deel dit artikel:













Startups in de Metropool: Dyme Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - In de Metropoolregio Amsterdam barst het van de goede ideeën. Bedrijven als WeTransfer en Adyen groeiden uit tot succesvolle ondernemingen en kennen we inmiddels al. Maar welke startups komen er nu aan? Om een beeld te geven van de enorme potentie in de Metropool volgen we verschillende startups en de plekken waar zij zich zoal vestigen. Deze keer: Dyme.

De drie oprichters van Dyme zijn geen onbekenden in de Amsterdamse startupwereld. In 2013 begonnen zij al een andere startup, Cycleswap, en verkochten die zogenoemde 'Airbnb voor fietsen' in 2016 aan een Amerikaanse partij. Maar daarna was van stilzitten geen sprake: sinds een jaar zijn de drie fulltime bezig met Dyme. Dyme is een app waarop gebruikers hun vaste lasten kunnen inzien en abonnementen kunnen opzeggen of inwisselen voor een goedkoper alternatief. Dat kan door een koppeling met de bankgegevens van de gebruiker. Na een eerste samenwerking met de bank Bunq en een succesvolle test met 500 gebruikers lanceert Dyme volgende week een update van de app met een samenwerking met de grote Nederlandse banken.